Zanetti: «Fc Internazionale è come una famiglia: c’è senso di appartenenza» #Intervista

Pubblicità

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato dei valori presenti in nerazzurri lanciando il suo sostegno alla pratica sportiva

Javier Zanetti, bandiera dell’Inter, ha lanciato un messaggio di sostegno alla pratica sportiva nel corso della presentazione dell’Osservatorio Valore Sport organizzato da The European House Ambrosetti.

Pubblicità

LE PAROLE – «Praticare sport è fondamentale, così come che tutti i bambini possano praticarlo. Poi sta a noi dare un messaggio positivo. Nell’Inter abbiamo trovato inclusione, senso di appartenenza, una famiglia. Nel calcio di oggi è fondamentale questa amicizia e questa voglia di fare qualcosa per chi ha bisogno. Ringrazio il popolo italiano per quello che fate: a dicembre abbiamo consegnato regali ai ragazzi. Costruiamo tanti progetti per dare ai bambini un futuro migliore. Quello che impari nello sport lo ritrovi nella vita».

Pubblicità

L’articolo Zanetti: «Inter è come una famiglia: c’è senso di appartenenza» proviene da Inter News 24.