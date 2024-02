Zamorano avvisa l’Fc Internazionale: «Con l’Atletico sarà difficile vincere. Un nerazzurro ricorda me in campo» #Intervista

Pubblicità

L’ex Inter Ivan Zamorano ha rilasciato un’intervista in cui parla dell’imminente confronto in Champions League con l’Atletico Madrid

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Ivan Zamorano parla così dei temi caldi sul tavolo dell’Inter, a partire dal match in Champions League con l’Atletico Madrid di Simeone.

Pubblicità

ATLETICO MADRID – «Un’eliminatoria difficile perché le squadre del Cholo sono sempre complicate, l’impegno che mettono in campo le rende uniche, ma l’Inter è pronta a tutto. Per me con Real Madrid e Manchester City è nel ristretto gruppo delle grandi favorite alla vittoria finale, ma ora deve pensare solo ed esclusivamente all’Atletico ed evitare eccessi di sicurezza.

Pubblicità

Ma questo Inzaghi e i leader del suo spogliatoio lo sanno benissimo. Così come sanno che il Cholo è un animale super competitivo che tira fuori il massimo dai suoi giocatori. E poi per Simeone questa sfida è particolare: quando affronta una delle squadre che ama per lui sono partite speciali. È la sfida più equilibrata delle 8 di questo turno, se l’Inter passa può puntare decisa alla finale».

STATISTICHE – «Le statistiche valgono per gli specialisti, non per i giocatori. Noi non ci pensiamo. Detto questo, l’Inter è in una forma straordinaria, ha una solidità pazzesca e una filosofica precisa: ogni volta che la vedo giocare mi sembra che tutto sia automatizzato. Inzaghi ha fatto un lavoro fantastico e lo stesso vale sul mercato: hanno preso gente che si è abituata rapidamente».

GIOCATORE CHIAVE – «A Thuram. Lukaku nel miglior momento della carriera ha deciso di andarsene e il club aveva già individuato in Thuram il piano B: straordinario».

LAUTARO – «È uno dei migliori attaccanti del mondo. Oggi è seduto all’esclusivo tavolo di Mbappé, Haaland e Kane. Il consenso nei suoi confronti è universale. Non è solo completo ma è il leader indiscusso di questa Inter, tutte cose che si è guadagnato grazie a meriti propri. In ogni partita emerge nitidamente ciò che significa Lautaro per questa Inter: leadership, lavoro, sacrificio, sforzo, perseveranza: con questi argomenti ha conquistato il cuore di tutti i tifosi dell’Inter».

RICORDO – «Sì. Perché quando lo vedi capisci che per lui, come per me, ogni palla è vita o morte. La sua anima guerriera mi ricorda il mio modo di vivere il calcio, ha la grinta vitale che devono avere le punte dell’Inter e che i tifosi mi riconoscevano. E che ora riconoscono a lui. Il tifoso reclama lotta e abnegazione».

INTER – «Inzaghi ha due giocatori per posto e ognuno gli risponde alla perfezione. In Europa ci sono grandi club che prendono dei “crack” ma non riescono a essere competitivi, tipo il Chelsea. L’Inter ha preso giocatori a prezzi molto bassi o svincolati ed è fortissima: questo è il grande trionfo della società. E poi mi sembra che la formazione si sia adattata perfettamente a quella che è la storia del club, una squadra che fa sempre gran fatica a conseguire cose importanti: i giocatori hanno assorbito un dna di sofferenza e passione, e con affetto, amore e dedizione a causa e colori hanno reso questa squadra ogni giorno più compatta».

PUNTI DI FORZA DEI NERAZZURRI – «L’insieme più dei singoli, che pure sono notevoli. Inzaghi ha fatto un lavoro straordinario a livello d’intelligenza emozionale perché ogni suo giocatore rende alla perfezione. Il lavoro per la squadra è totale da parte di tutti, da Sommer a Lautaro. Ognuno degli 11 in campo rappresenta un ingranaggio perfetto al servizio del collettivo. E tra i giocatori: ho detto di Lautaro, Dimarco per me è uno dei migliori laterali del mondo, e i tre del mezzo… Con tutto il rispetto per il centrocampo del City, che considero fenomenale, Çalhanoglu, Barella e Mkhitaryan oggi danno vita al miglior centrocampo in circolazione. Ognuno sa cosa deve fare, quando stringere la squadra, quando fare pressing, quando fare una magia, quando cercare la via della rete. È grazie a loro se l’Inter si è guadagnata il rispetto e l’ammirazione di tutto il mondo».

L’articolo Zamorano avvisa l’Inter: «Con l’Atletico sarà difficile vincere. Un nerazzurro ricorda me in campo» proviene da Inter News 24.