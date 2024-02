Zakaria fa doppietta col Monaco: il primo gol dell’ex Signora Juve è strepitoso – NEWS

Zakaria fa doppietta col Monaco nella vittoria per 2-3 col Nizza: il primo gol dell’ex Juve è strepitoso – VIDEO

Zakaria è stato assoluto protagonista della vittoria ottenuta dal Monaco contro il Nizza per 2-3. L’ex centrocampista della Juve è stato decisivo con una doppietta.

Che golazo e doppietta di Denis Zakaria… pic.twitter.com/ojsgC0FLng — Jjuli (@jjuli_007) February 11, 2024

A spiccare è stato soprattutto il suo primo gol: lo svizzero ha ricevuto palla dai 30 metri e ha fatto partire un bolide di destro che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Sembra proprio un altro giocatore rispetto alle comparse con la Juve…

