Zaccagni Vecchia Signora Juventina, c’è ancora speranza: non ha rinnovato con la Lazio

Zaccagni Juve, c’è ancora speranza: non ha rinnovato con la Lazio. C’è incertezza sull’obiettivo di mercato dei bianconeri

C’è incertezza sul futuro di Zaccagni, giocatore della Lazio che è anche un obiettivo di mercato della Juve.

Come spiegato dal Corriere dello Sport, infatti, l’esterno offensivo aveva chiesto un adeguamento del contratto per restare in biancoceleste. L’accordo era stato trovato a luglio, ma non si mai è concretizzato. Lotito spinge per definire il tutto entro marzo. Sullo sfondo c’è la Juve che spera…

