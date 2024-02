Zaccagni Signora Juve, svolta Lotito! La mossa del presidente della Lazio

Zaccagni Juve, svolta Lotito! La mossa del presidente della Lazio per blindare l’esterno biancoceleste in scadenza nel 2025

Come riferito dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito ha deciso di accelerare per il rinnovo di Mattia Zaccagni, attualmente in scadenza nel 2025 ed accostato anche alla Juve.

Pubblicità

Il patron della Lazio ha avvisato l’esterno che presto ci sarà un summit con l’agente Mario Giuffredi per cercare di trovare l’intesa definitiva. L’idea sarebbe quella di rinnovare fino al 2027 con un ingaggio intorno ai 3 milioni di euro.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Zaccagni Juve, svolta Lotito! La mossa del presidente della Lazio appeared first on Juventus News 24.