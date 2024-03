12:19, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zaccagni Juve, non solo Felipe Anderson! Se non rinnova con la Lazio… Giuntoli in agguato per il prossimo giugno 2025 Mattia Zaccagni è in scadenza di contratto tra un anno con la Lazio ed è particolarmente apprezzato da Giuntoli. In questo momento c’è freddezza con i biancocelesti sulla questione rinnovo. Il giocatore chiede 3,5 milioni […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Zaccagni Juve, non solo Felipe Anderson! Se non rinnova con la Lazio… appeared first on Juventus News 24.