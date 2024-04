Zaccagni #Juve, non solo Felipe Anderson: A.D. Giuntoli non molla l’esterno. I #particolari della situazione

15:01, 9 Apr 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zaccagni Juve, non solo Felipe Anderson: Giuntoli non molla l’esterno. I #particolari della situazione sul futuro dell’ex Hellas Veroa Non solo Felipe Anderson dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Juventus sarebbe anche sulle tracce di Mattia Zaccagni, attualmente in scadenza di contratto nel giugno del 2025 con i biancocelesti. Senza rinnovo, come sta accadendo […]

