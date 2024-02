23:17, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Zaccagni Juve, in 4 mesi si decide: i bianconeri guardano in casa Lazio. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2025

Oltre a Felipe Anderson c‘è un altro giocatore della Lazio finito nella lista mercato della Juve. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, i bianconeri seguono con interesse, da lontano, anche la situazione relativa al futuro di Zaccagni.

L’attaccante biancoceleste ha il contratto in scadenza nel 2025 e nei prossimi 4 mesi ci potrebbero essere novità sul suo conto.

