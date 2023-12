Youth League, l’Fc Internazionale vola ai playoff dopo la sconfitta del Benfica: le possibili avversarie

Prosegue il cammino dell’Inter Primavera di Chivu in Youth League: saranno playoff grazie al successo del Salisburgo sul Benfica!

Dopo aver battuto la Real Sociedad per 1 a 0, l’Inter Primavera di Cristian Chivu volgeva il proprio sguardo al risultato di Salisburgo-Benfica per scoprire quale sarebbe stato il proprio futuro in Youth League. Al termine del match tra le altre squadre del girone, i nerazzurri possono esultare per il raggiungimento del secondo posto nel girone con 7 punti, e l’approdo ai play off per gli ottavi di finale della competizione.

Il Salisburgo ha battuto il Benfica per 4 a 2, piazzandosi al primo posto nel gruppo D con 14 punti. Adesso gli spareggi con una di queste squadre: AZ Alkmaar (Olanda), Basilea (Svizzera), Mainz (Germania), Midtjylland (Danimarca), Nantes (Francia), Olympiacos (Grecia), Partizan (Serbia), Zilina (Slovacchia).

L’articolo Youth League, l’Inter vola ai playoff dopo la sconfitta del Benfica: le possibili avversarie proviene da Inter News 24.