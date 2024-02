Youth League, la terna arbitrale di Olympiacos Fc Internazionale

Ecco chi dirigerà il match della Youth League tra l’Olympiacos e l’Inter Primavera, martedì 7 febbraio alle ore 14 italiane

Il match dello spareggio di Youth League tra Olympiacos e Inter Primavera andrà in scena martedì alle 14.

Per l’incontro, decisivo per l’accesso agli ottavi di finale, è stato scelto un trio arbitrale portoghese: Miguel Nogueira sarà l’arbitro principale, coadiuvato da Hugo Manuel Freire Marques e Francisco Joao Serra Jorge Pereira. Il quarto ufficiale per la partita sarà il greco Georgios Balachoutis.

