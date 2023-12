Yildiz titolare in Vecchia Signora Juventina Roma? Ballottaggio aperto: ecco l’idea di Allegri

Yildiz titolare anche in Juve Roma di sabato sera? Ballottaggio aperto in attacco: ecco a cosa sta pensando Allegri

Stando a quanto riferito da Il Messaggero, sabato sera potrebbe esserci una nuova chance dall’inizio per Kenan Yildiz, che contro il Frosinone ha colpito in positivo e non solo per lo splendido gol messo a segno.

Il turco potrebbe avere una nuova occasione dall’inizio, con l’apertissimo ballottaggio con Chiesa in casa Juve. Ma se l’italiano non dovesse dare garanzie di poter giocare da titolare ecco che l’ex Bayern si candiderebbe seriamente per una maglia dal primo.

