Yildiz titolare anche in Lecce Vecchia Signora Juventina? Allegri svela la circostanza dopo il ko di Chiesa

Kenan Yildiz titolare anche domani in Lecce Juve? Allegri svela così la situazione dopo l’infortunio di Chiesa

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha così fatto il punto della situazione sull’attacco della Juve verso la trasferta di Lecce.

YILDIZ TITOLARE – «Domani davanti sono in tre Vlahovic-Milik-Yildiz, giocano in due. Milik sta molto bene, ha fatto tre gol in Coppa Italia ed è entrato l’altro giorno e ha fatto bene. Abbiamo partite importanti, quelli che fanno la differenza sono anche chi viene in panchina, sono un sostegno fondamentale per chi sta già in campo».

