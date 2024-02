Yildiz Signora Juve, offerte da 40 milioni in arrivo! La risposta del club è chiara

Yildiz Juve, in arrivo offerte per il talentino turco: la risposta del club bianconero agli interessi degli altri club è stata decisa

Come scrive la Gazzetta dello Sport, in casa Juve si fa molta attenzione al futuro di Kenan Yildiz, per il quale molto presto potrebbero arrivare offerte da 40 milioni di euro da parte di altri top club.

Da Torino, però, sono stati molto chiari: non c’è alcuna intenzione di cedere il giocatore turco e, anzi, per lui si prepara un ulteriore rinnovo di contratto per cacciare via qualsiasi possibile nube sul suo futuro.

