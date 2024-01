Yildiz scalpita per Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina: è pronto a tornare titolare

Yildiz scalpita per Inter Juve: è pronto a tornare titolare. L’attaccante turno era partito dalla panchina con l’Empoli

Yildiz dopo essere partito dalla panchina con l’Empoli è pronto a riprendersi il posto da titolare vicino a Vlahovic per Inter Juve.

Come spiegato da Sky Sport, l’attaccante turco scalpita per giocare dall’inizio e non vede l’ora di mettere il turbo per aiutare i compagni. Yildiz, al momento, è in vantaggio su Chiesa (che sarà convocato) per essere schierato titolare da Allegri.

