Yildiz pronto a sostituire Chiesa: sarà titolare anche in Vecchia Signora Juventina Empoli

Yildiz pronto a sostituire Chiesa: sarà titolare anche in Juve Empoli. Per lui sarebbe la sesta di fila dall’inizio

Yildiz è pronto a sostituire Chiesa e a giocare titolare anche in Juve Empoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il talento turco è candidato a giocare la sua sesta partita di fila dall’inizio in campionato per affiancare Vlahovic in attacco.

Allegri, infatti, dovrebbe preferire ancora una volta Yildiz a Milik per la partita di domani.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS EMPOLI

The post Yildiz pronto a sostituire Chiesa: sarà titolare anche in Juve Empoli appeared first on Juventus News 24.