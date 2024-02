Yildiz o Chicco Chiesa con Giovannino Vlahovic? Mister Max Allegri deve sciogliere il ballottaggio

Yildiz o Chiesa con Vlahovic? Allegri deve sciogliere il ballottaggio. Il grande dubbio per Verona Juve è in attacco

Il grande dubbio di Allegri per Verona Juve è in attacco per scegliere uno tra Yildiz e Chiesa come partner del rientrante Vlahovic.

Stando a quanto scrive Tuttosport il favorito per un posto da titolare è il giovane attaccante turco che tornerebbe a giocare dall’inizio dopo aver lasciato spazio al compagno di reparto italiano nell’infausta serata di lunedì scorso con l’Udinese.

