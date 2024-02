Yildiz mette l’Fc Internazionale nel mirino: stasera può entrare nella storia della Signora Juve. Il record

Yildiz mette il match contro l’Inter nel mirino: il turco contro i nerazzurri può entrare nella storia bianconera con un record

Come ricorda il Corriere dello Sport, Kenan Yildiz partirà dall’inizio in Inter-Juve in programma questa sera a San Siro. Il turco partirà dall’inizio in coppia con Vlahovic, a caccia del suo secondo gol in Serie A.

Andando a segno contro i nerazzurri, il 18enne conquisterebbe un nuovo record come marcatore più giovane da parte bianconera nei Derby d’Italia. Una rete che, poi, metterebbe ancora più apprensione a Chiesa nei futuri ballottaggi.

