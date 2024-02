Yildiz juventino vero: «La sconfitta fa male, ma non ci fermerà. La maglia richiede costanza e impegno». La carica del turco – FOTO

Yildiz via Instagram ha caricato la Juve all’indomani della sconfitta con l’Inter a San Siro.

Queste le parole da giovane leader juventino dell’attaccane turco.

YILDIZ – «La sconfitta fa sempre male, ma non ci fermerá. Ci sono ancora molte battaglie da combattere insieme. Questa maglia richiede costanza e impegno. È il nostro spirito di squadra che non ci fará mollare!».

