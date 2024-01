Yildiz ha un amico all’Fc Internazionale: «E’ il mentore che l’ha messo sotto la sua ala protettiva»

Yildiz ha un amico all’Inter: «E’ il mentore che l’ha messo sotto la sua ala protettiva». Il retroscena sull’attaccante della Juve

Inter Juve sarà una partita speciale per Yildiz che si candida a tornare titolare in attacco per giocare insieme a Vlahovic. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante turco affronterà per la prima volta il connazionale Calhanoglu.

Il centrocampista è considerato il mentore di Yildiz in Turchia, tanto da metterlo sotto la sua ala protettiva. Calhanoglu ha grande stima per il talento della Juve ed è rimasto sbalordito dall’impatto che ha avuto in nazionale.

The post Yildiz ha un amico all’Inter: «E’ il mentore che l’ha messo sotto la sua ala protettiva» appeared first on Juventus News 24.