Yildiz fa sognare la Vecchia Signora Juventina: contatti con l’agente per il rinnovo. ULTIME

Yildiz fa sognare la Juve: contatti con l’agente per il rinnovo. Avrà uno stipendio triplicato. Cifre e dettagli

L’esplosione di Yildiz ha convinto la Juve a provare a blindare la stella turca fin da subito. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport in occasione della partita col Sassuolo il suo agente era a Torino e ha avuto un contatto col club. E altri incontri sono previsti nei prossimi mesi per rinnovare il contratto di Yildiz fino al 2028 o 2028, triplicandogli l’attuale stipendio da 300-350 mila euro più bonus fino a superare il milione.

Se tutto andrà bene, per la rosea, il turco firmerà il terzo contratto in due anni (aveva rinnovato fino al 2027 ad agosto scorso) già tra giugno e luglio.

The post Yildiz fa sognare la Juve: contatti con l’agente per il rinnovo. ULTIME appeared first on Juventus News 24.