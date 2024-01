Yildiz fa impazzire i social con quella giocata: «La fa solo Messi» – NEWS

Kenan Yildiz fa impazzire i social con la sua giocata in Lecce Juve: le reazioni dei tifosi bianconeri alla magia del turco

Non la sua partita più spettacolare, ma anche contro il Lecce Kenan Yildiz ha dispensato giocate di grande classe in giro per il campo, facendo impazzire il popolo Juve.

Questo stop lo fanno solo Messi, Maradona e Yildiz pic.twitter.com/pOJsw9Y5gT — Francesco Maccario (@lamascheraaa) January 21, 2024

C’è un suo stop, in particolare, che sta ora spopolando sui social, con i tifosi che continuano a condividerlo, esaltando allo stesso tempo le gesta del talento turco.

The post Yildiz fa impazzire i social con quella giocata: «La fa solo Messi» – VIDEO appeared first on Juventus News 24.