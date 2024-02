Yildiz è già intoccabile per la Signora Juve: pronto un nuovo rinnovo

Yildiz è già intoccabile per la Juve: pronto un nuovo rinnovo. Il club vuole blindare il giovane attaccante turco

Yildiz è già diventato un giocatore intoccabile per la Juve. Sia per il presente che per il futuro.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il club bianconero ha intenzione di blindare il suo gioiello classe 2005 con un nuovo rinnovo di contratto. Lo scorso agosto Yildiz aveva prolungato fino al 2027, ma la Juve vuole prolungare da subito il rapporto.

