Yildiz diventa il “predestinato” della Vecchia Signora Juventina. E quel gesto di Allegri…

Yildiz diventa il “predestinato” della Juve. E quel gesto di Allegri… Retroscena sull’attaccante turco in gol col Frosinone

Yildiz era considerato come un “predestinato” già quando aveva iniziato a calcare i campi di Vinovo con la Juve Primavera di Montero, guadagnandosi in 3 mesi la chiamata in Next Gen di Brambilla. A raccontare il retroscena sull’attaccante turco in gol col Frosinone è stato Paolo Aghemo a Sky Sport 24.

Non solo, perché dopo l’esordio in prima squadra con l’Udinese, fu Allegri a compiere un gesto fondamentale per la crescita del giocatore, dicendo pubblicamente che…doveva tagliarsi i capelli. Un messaggio significativo, quello dell’allenatore, per far capire subito a Yildiz l’ambiente dove si trova e i passi da fare alla Juve.

