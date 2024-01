Yildiz conquista la Vecchia Signora Juventina: pronte due cessioni per fargli ancora più spazio. Allegri conta su di lui

Kenan Yildiz ha già conquistato la fiducia dell’ambiente Juve: il club pronto a fargli spazio con altre due cessioni

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juve è pronta a fare ancora più spazio in attacco a Kenan Yildiz con due cessioni: quella di Moise Kean subito, con tre club italiani in fila per il prestito, e quella di Matias Soulé in estate, con l’argentino che piace e non poco in Premier.

Due mosse che ribadiscono la totale fiducia di Allegri e dell’ambiente nei confronti del 18enne turco, atteso quindi dalla definitiva eplosione nei prossimi mesi, dopo aver già incantato tutti nelle ultime uscire.

