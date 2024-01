Yildiz cade in area della Salernitana dopo 30 secondi: per Guida non è rigore per la Vecchia Signora Juventina

Yildiz cade in area della Salernitana dopo 30 secondi: per Guida non è rigore per la Juve. Subito un episodio dubbio

Pronti via e dopo appena 30 secondi dal fischio d’inizio di Salernitana Juve Yildiz ha rubato palla ad un avversario, si è involato in area ed è caduto a terra dopo un contatto dubbio.

L’arbitro Guida ha lasciato giocare, riprendendo entrambi i giocatori coinvolti, i cui animi si erano accesi un po’ troppo. Niente rigore, quindi, per la Juve. Ma qualche dubbio rimane.

LA MOVIOLA DI SALERNITANA JUVENTUS

