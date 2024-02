Yildiz ascolta Mister Max Allegri e Giuntoli: cosa è cambiato dall’esordio in Udinese Signora Juve

Yildiz ascolta Allegri e Giuntoli: cosa è cambiato dall’esordio in Udinese Juve. Per il turco non è una sfida qualunque

La partita contro l’Udinese non è una sfida qualunque per Yildiz che all’andata fece il suo esordio ufficiale con la maglia della Juve dei “grandi”.

Da quel momento non è cambiato solo il taglio dei capelli “intimato” da Allegri. Il talento turco è sbocciato grazie ai consigli dell’allenatore e di Giuntoli, con la Juve che lo sta accompagnando nella sua crescita. Il turco, dal canto suo, pensa solo al match con l’Udinese e a ricominciare a vincere. A riferirlo è Aghemo a Sky Sport.

