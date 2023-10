X Introduce Due Nuovi Abbonamenti: Premium Plus e Basic – Tutte le Informazioni

Diffondi Informazione!

La piattaforma di social media X, precedentemente conosciuta come Twitter e ora gestita da Elon Musk, ha annunciato ufficialmente il lancio di due nuovi piani di abbonamento: Premium Plus e Basic. Questi nuovi servizi offrono ai utenti opzioni aggiuntive e vantaggi esclusivi per migliorare l’esperienza sulla piattaforma.

X Premium Plus: Funzionalità Premium e Vantaggi Aggiuntivi

Il tier Premium Plus di X offre tutte le funzionalità del piano Premium, oltre a tre nuove caratteristiche principali:

Nessuna Pubblicità in Per te e Seguiti: Gli utenti Premium Plus non vedranno più annunci pubblicitari nelle sezioni “Per te” e “Seguiti”, offrendo un’esperienza di navigazione senza interruzioni. Risposte Prolungate in Evidenza: Le risposte più lunghe riceveranno maggiore visibilità, consentendo agli utenti di esprimersi in modo più dettagliato e approfondito. Accesso Completo agli Strumenti per i Creator: Gli utenti Premium Plus avranno accesso all’intero pacchetto di strumenti dedicati ai creator, fornendo loro maggiori risorse per creare contenuti coinvolgenti.

X Premium Plus è già disponibile in Italia al prezzo di 16 euro al mese. Inoltre, è disponibile uno sconto del 12% per chi sceglie l’abbonamento annuale, riducendo il costo a 168 euro anziché 192 euro.

X Basic: Una Soluzione Economica con Alcune Limitazioni

Il piano Basic di X è un’opzione più economica, disponibile al costo di 3 dollari al mese (con un’attesa conversione di 3 euro in Italia quando sarà disponibile). Questo piano offre un numero limitato di funzionalità:

Mancanza del Badge di Verifica Blu: Gli utenti Basic non avranno accesso al prestigioso badge di verifica blu, limitando la loro visibilità e credibilità sulla piattaforma. Esclusione dalla Condivisione dei Ricavi Pubblicitari: Gli abbonati Basic non parteciperanno alla condivisione dei ricavi pubblicitari, il che significa che non riceveranno alcuna parte degli introiti generati dagli annunci sulla piattaforma. Presenza Continua di Annunci Pubblicitari: Gli utenti Basic continueranno a visualizzare gli annunci pubblicitari sia nella sezione “Per te” che in “Seguiti”.

Sebbene il piano Basic offra un’opzione più economica per gli utenti, presenta alcune limitazioni significative, come la mancanza del badge di verifica blu e la mancanza di condivisione dei ricavi pubblicitari.

Al momento, l’iscrizione a Premium Plus o Basic è possibile solo tramite il sito web di X. Inoltre, per gli utenti Premium esistenti che desiderano passare a un nuovo piano, è necessario cancellare l’abbonamento attuale prima di apportare modifiche.

Con l’introduzione di questi nuovi piani, X offre agli utenti maggiore flessibilità nella scelta delle opzioni che meglio si adattano alle loro esigenze e alle loro preferenze sulla piattaforma di social media in continua evoluzione.