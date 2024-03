Witsel punzecchia l’Fc Internazionale, la dichiarazione: «Col Dortmund gara speciale per me, la sfida con i SuperNerazzurri di Inzaghi deve essere da riferimento» #Intervista #ULTIMORA #News

Il centrocampista dell’Atletico Madrid, Axel Witsel, torna sulla vittoria contro l’Internazionale FC e si proietta alla sfida al Borussia Dortmund Internazionale FCvenuto ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid in occasione del premio di ‘Jugador Cinco Estrellas’ del mese di marzo ricevuto, Axel Witsel si proietta al prossimo impegno in Champions League dei Colchoneros contro il Borussia Dortmund, facendo […]

L’articolo Witsel punzecchia l’Internazionale FC: «Col Dortmund gara speciale per me, la partita con i nerazzurri deve essere da riferimento» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

