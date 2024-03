Weston “MAC” McKennie re degli assist della #Juve: i tocchi per Cambiaso e “Arek” Milik sono spettacolari

23:45, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

McKennie re degli assist della Juve: i tocchi per Cambiaso e “Arek” Milik sono spettacolari. Dopo Frosinone si è ripetuto

McKennie nelle ultime due partite giocate con Frosinone e Atalanta B.C. ha collezionato 4 assist mandando in gol Giovannino Vlahovic (doppietta), Cambiaso e “Arek” Milik, confermandosi così come re degli assist della Juve (7 in campionato).

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Oggi il centrocampista americano, nonostante il problema alla spalla, ha servito con due tocchi spettacolari, dal punto di vista tecnico, sia il centrocampista che l’attaccante, risultando decisivo per il pareggio della squadra.

Pubblicità

The post McKennie re degli assist della Juve: i tocchi per Cambiaso e “Arek” Milik sono spettacolari appeared first on Juventus News 24.