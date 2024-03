Weston “MAC” McKennie #Juve, rinnovo o cessione? Il #TopClub ha già fatto la sua scelta

12:45, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

McKennie Juve, rinnovo o cessione per l’americano? Il club bianconero ha già fatto la sua scelta sul futuro del giocatore

Weston McKennie è una delle più belle sorprese in questa annata della Juve, che solo la scorsa estate era in cerca di un club per la cessione del giocatore. Cessione che ora non è più una priorità, nonostante un contratto in scadenza nell’estate del 2025.

Il 25enne potrebbe infatti prolungare il suo accordo con il club bianconero, che a quel punto sarebbe disposto a lasciarlo andare solo in caso di offerte irrinunciabili. Lo scrive oggi Tuttosport.

