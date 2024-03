Weston “MAC” McKennie #Juve (NEWS), rinnovo lontano! Anche l’americano in bilico

12:04, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

McKennie Juve (Gazzetta), rinnovo lontano! Anche l’americano in bilico in vista della prossima stagione In bilico anche Weston McKennie, fresco di trionfo nella Concacaf Nations League con gli USA e protagonista della sua migliore annata alla Juve: 9 assist tra Serie A e Coppa Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Leeds ha […]

