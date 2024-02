Weston “MAC” McKennie #Juve, il rinnovo è più vicino: cifre e dettagli

00:47, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

McKennie Juve, il rinnovo è più vicino: cifre e dettagli. Da potenziale esubero è diventato elemento fondamentale

McKennie ha convinto la Juve a puntare ancora su di lui per il futuro. Come riferito da Calciomercato.com, infatti, da potenziale esubero il centrocampista americano è diventato un elemento fondamentale della squadra di Mister Max Allegri.

Da qui la volontà del club di proporre il rinnovo a McKennie fino al 2027 con uno stipendio di 3-3,5 milioni annui bonus inclusi.

