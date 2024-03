Weston “MAC” McKennie #Juve, futuro in bianconero incerto: cosa trapela ufficiosamente 

15:03, 19 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Weston McKennie potrebbe rinnovare con la Juve, ma il prolungamento non sembra scontato. In caso di offerta da 15/20 milioni potrebbe partite

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Weston McKennie alla Juve resta incerto. Infatti, le parti starebbero trattando il rinnovo di contratto. L’americano va in scadenza di contratto nel 2025.

In casa bianconera si valuta attentamente la sua situazione e in caso di offerta tra i 15 e i 20 milioni, McKennie potrebbe essere ceduto. L’americano ha diversi estimatori in Premier League.

