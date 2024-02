Webuild, Ferrari: “Per aumentare le entrate da San Siro bisogna lavorare sulla clientela VIP”

Pubblicità

Massimo Ferrari, General Manager Corporate and Finance di Webuild, ed in passato membro anche del CdA del Milan AC, il Diavolo Rossonero, , ha parlato al TG3 Regione Lombardia in merito della possibile ristrutturazione di Stadio Meazza di San Siro (Milano).

16:32

28 Feb 2024

Vai alla Fonte Milan AC, il Diavolo Rossonero, News.it

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

