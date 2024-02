Weah torna in panchina: Mister Max Allegri sceglie Cambiaso e Kostic per Verona-Signora Juve

Weah torna in panchina: Allegri sceglie Cambiaso e Kostic per Verona-Juve. Le formazioni ufficiali del match

Sono ufficiali le scelte di Allegri per Hellas-Verona Juve. Sulla fascia sinistra torna titolare Kostic.

Panchina per Weah, bocciato dopo l’Udinese: i due laterali nel 3-5-2 saranno il serbo e Cambiaso.

