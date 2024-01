Weah, sondaggio dell’Everton. Il bianconero ha detto no

Timothy Weah arrivato la scorsa estate in bianconero è gia sotto la lente d’ingrandimento delle squadre di Premier. La situazione

Secondo quanto riportato dal Guardian l’Everton ha fatto un tentativo per Timothy Weah, esterno della Juventus. Il club inglese ha sondato il terreno per capire la fattibilità del prestito dell’esterno americano. La trattativa però è stata stoppata proprio sul nascere dallo stesso Weah.

Lo statunitense, figlio della leggenda del calcio George Weah, ha rifiutato e non ci saranno i margini per proseguire la trattativa. Il giocatore vuole giocarsi le sue carte in bianconera nella seconda parte del campionato.

