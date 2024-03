Weah #Juve, sarà addio definitivo a fine anno? A.D. Giuntoli pensa a due giocatori per sostituirlo

14:33, 18 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Weah, in estate, potrebbe lasciare la Juve dopo una sola stagione. Giuntoli avrebbe già messo nel mirino altri due esterni destri

Timothy Weah, giovane promessa americana, potrebbe lasciare la Juve dopo solo un anno. Mister Max Allegri e Giuntoli non sarebbero convinti delle sue prestazioni.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo Calcio#mercato.com, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su due giocatori: Mazraoui, nazionale marocchino del Bayern Monaco, e Sildilla, esterno destro del Friburgo.

Pubblicità

The post Weah Juve, sarà addio definitivo a fine anno? Giuntoli pensa a due giocatori per sostituirlo appeared first on Juventus News 24.