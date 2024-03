Weah #Juve, futuro a un bivio: se non si cambia modulo… Gli scenari per l’esterno

10:34, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Weah Juve, a un bivio il futuro dell’esterno bianconero: se il club non cambierà modulo… Ecco quali sono gli scenari per lui

Tra le delusioni di questa stagione della Juve c’è anche Timothy Weah, in campionato partito titolare in appena sette occasioni con il misero score di un assist e zero gol (l’unica rete in Coppa Italia nel 6-1 alla Salernitana).

Come fa notare Tuttosport, in Nazionale cambia notevolmente il rendimento del giocatore, anche per merito di un 4-3-3 che riesce a sfruttare al meglio le sue caratteristiche a differenza del 3-5-2 di stampo allegriano. Senza cambio modulo nella prossima stagione, quindi, il club bianconero potrebbe mettersi in ascolto dei tanti sondaggi effettuati dai club esteri per l’esterno.

