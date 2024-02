Weah è già a rischio cessione! La Signora Juve valuta l’addio dell’esterno

Weah è già a rischio cessione! La Juve valuta l’addio dell’esterno. Ci sono richieste in Ligue 1, Bundesliga e Premier

Il futuro di Weah alla Juve sarebbe già a rischio a pochi mesi dall’acquisto dal Lille nel corso del mercato estivo.

A scriverlo è Calciomercato.com, secondo cui i bianconeri stanno valutando se far restare o cedere l’esterno americano che nelle ultime partite ha mostrato un’involuzione rispetto al suo primissimo periodo a Torino. Nel caso di addio le richieste per Weah non mancherebbero, dato che ha estimatori in Ligue 1, Bundesliga e Premier League.

