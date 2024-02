Weah bocciato, i voti di Signora Juve-Udinese: «Vaga spaesato per il campo»

Weah bocciato, le pagelle di Juve-Udinese: «Vaga spaesato per il campo». I giudizi sulla prova dell’americano

Delude anche Weah. Ecco le pagelle dei quotidiani per Juve–Udinese.

GAZZETTA – «Allegri lo rilancia titolare rinunciando a Kostic e dopo pochi minuti ci si chiede il perché. Prima esterno poi terzino ma senza lasciare alcuna traccia. Il contributo al gioco della squadra è nullo. Più dannoso che utile».

TUTTOSPORT – «La mossa a sorpresa della vigilia non paga. Vaga spaesato per il campo, porta palla soltanto per percorrere misteriose linee orizzontali. E non riesce mai ad azionare i cavalli che ha già dimostrato di possedere nel motore».

