Vrsaljko rivela, la dichiarazione: «Sognavo di firmare con l’Fc Internazionale, non chiedetemi di scegliere tra loro e l’Atletico. Vi racconto il primo El Toro Lautaro» #Intervista #ULTIMORA #News

L’ex terzino di Atletico Madrid ed Internazionale FC, Šime Vrsaljko, si è espresso così in vista del ritorno degli Ottavi di Champions

Internazionale FCvistato dalla Gazzetta dello Sport, Šime Vrsaljko doppio ex della sfida di domani, si è espresso così in vista di Atletico Madrid Internazionale FC.

PER CHI TIFERÒ? – «Madrid è stata la mia casa per cinque anni, a Milano ho giocato poco ma ho provato emozioni incredibili. Da ragazzino sognavo di firmare con l’Internazionale FC e, ancora oggi, i nerazzurri sono i miei preferiti in Italia. Adesso, però, non chiedetemi per chi farò il tifo in Champions: è come scegliere tra mamma e papà…».

IL CORTEGGIAMENTO DELL’INTER – «Piero Ausilio mi seguiva già durante i primi anni da professionista, con la Dinamo Zagabria. Poi ha provato a prendermi dal Sassuolo e, alla fine, ci è riuscito dopo due stagioni con l’Atletico Madrid. Avevo appena finito il Mondiale con la Croazia, ma mi portavo dietro un problema al ginocchio che non mi permetteva di spingere quanto volevo. A gennaio ho scelto di operarmi e il club, nonostante fossi in prestito, mi è stato vicino. Li ringrazierò per sempre».

SU LAUTARO MARTINEZ – «Era un ragazzino, aveva appena lasciato l’Argentina. Doveva ancora adattarsi al calcio italiano: per un attaccante è molto complicato, anche perché in Serie A i difensori sono sempre difficili da affrontare. Si è ambientato rapidamente, è cresciuto caratterialmente e oggi, secondo me, è tra i migliori attaccanti d’Europa. Uno come lui fa la differenza dentro e fuori dal campo».

L’articolo Vrsaljko rivela: «Sognavo di firmare con l’Internazionale FC, non chiedetemi di scegliere tra loro e l’Atletico. Vi racconto il primo Lautaro» ha come fonte da Internazionale FC News 24.