Vranckx #Milan AC, potrebbe rientrare in Serie A? Il POSSIBILE SCENARIO di calcio#Mercato

22:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Vranckx Diavolo Rossonero, potrebbe tornare in Serie A? Il possibile SCENARIO di calcio#mercato. Le ultime notizie sull’ex centrocampista

L’ex centrocampista del Diavolo Rossonero Vranckx potrebbe tornare in Serie A. Il belga ha un accordo fino al 30 giugno del 2025 e probabilmente finirà sul #mercato, come riportato da TMW.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il giocatore, che era stato seguito a novembre anche dal calcio#mercato Diavolo Rossonero, piace ad alcuni #club di Serie A che potrebbero provare, nella prossima sessione di #mercato, a riportarlo in Serie A. Tra le squadre più interessate ci sono S.S. Lazio e Napoli S.S.C..

Pubblicità

The post Vranckx Diavolo Rossonero, potrebbe tornare in Serie A? Il possibile SCENARIO di calcio#mercato appeared first on Diavolo Rossonero News 24.