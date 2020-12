VOTO STORICO DELL’ONU sulla Cannabis: riconosciuta validità terapeutica ed allentate le restrizioni internazionali

168 Visualizzazione Totali, 168 Visualizzazioni di Oggi

Mercoledì 2 dicembre 2020 il consiglio del Comitato sugli Stupefacenti dell’ONU (CND) ha approvato una raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per rimuovere la cannabis dalla categoria di programmazione globale più restrittiva.

Con il sostegno del governo degli Stati Uniti, la Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (CND) ha adottato la proposta di eliminare la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione Unica del 1961.

Ciò tuttavia non significa che le nazioni membri siano autorizzate a legalizzare la cannabis poiché rimane sotto la Tabella I separata del sistema internazionale di controllo. Ma i sostenitori dicono che dimostra un’evoluzione nel modo in cui la comunità internazionale vedrà la politica sulla cannabis e potrebbe promuovere la ricerca sul potenziale terapeutico della pianta.

L’OMS ha formulato sei raccomandazioni sulla politica globale sulla cannabis l’anno scorso e la CND ha tenuto numerosi incontri sulle proposte. Dopo numerose riunioni e ritardi, i membri hanno finalmente votato in una riunione di questa settimana.

La proposta di rimuovere la cannabis dalla Tabella IV è stata probabilmente la più consequenziale delle riforme ed è l’unica che è stata approvata. (Il sistema di programmazione internazionale differisce da quello degli Stati Uniti in quanto la categoria più restrittiva del paese è la Tabella I.)

Ecco una carrellata dei voti sulle raccomandazioni dell’OMS sulla cannabis :

APPROVATO: rimuovere la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione Unica del 1961.

RIFIUTATO: aggiungere THC e dronabinol (farmaco sintetico a base di THC) alla Tabella I della Convenzione del 1961 e, se approvato, eliminarli dalla Tabella II della Convenzione del 1971.

RESPINTA: se la seconda raccomandazione viene adottata, aggiungere il tetraidrocannabinolo alla Tabella I della Convenzione del 1961 e, se approvata, cancellarla dalla Tabella I della Convenzione del 1971.

RESPINTA: eliminare “estratti e tinture di cannabis” dalla Tabella I della Convenzione del 1961.

RIFIUTATO: aggiungi una nota a piè di pagina per chiarire che i prodotti CBD contenenti non più dello 0,2% di THC non sono soggetti a controllo internazionale.

RESPINTA: Aggiungere “preparati contenenti dronabinol” alla Tabella III della Convenzione del 1961.

Il voto per rimuovere la cannabis dal suo status di programmazione restrittiva è stato: 27 paesi a favore, 25 contrari e un’astensione.

Russia, Cina e Pakistan sono tra quelle nazioni che si sono opposte alla riforma.

Gli Stati Uniti hanno affermato in ottobre che avrebbero sostenuto la raccomandazione dell’OMS di rimuovere la cannabis dalla categoria restrittiva della pianificazione globale delle droghe, sebbene si sarebbero opposti alle altre proposte di riforma della cannabis, inclusa quella per chiarire che il CBD non è sotto il controllo internazionale .

Nonostante sostenesse la principale raccomandazione sulla programmazione, tuttavia, il paese ha fatto circolare una proposta di dichiarazione congiunta ad altri Stati membri che hanno rivendicato il consenso sulla nozione “che la cannabis è adeguatamente soggetta al pieno campo di applicazione dei controlli internazionali della Convenzione Unica del 1961, in particolare a causa della alti tassi di problemi di salute pubblica derivanti dal consumo di cannabis e la portata globale di tali problemi, come identificato nella revisione critica dell’OMS “.

Stabilisce inoltre che “a nessuna Parte sarà precluso l’adozione di misure di controllo più rigorose o severe di quelle richieste a seguito di questa decisione, se tali misure a suo avviso sono necessarie o auspicabili per la protezione della salute o del benessere pubblico”. Il linguaggio sembra tentare di lasciare spazio ai paesi per continuare ad applicare politiche sulla cannabis più restrittive indipendentemente dalle regole internazionali.

Mentre la raccomandazione dell’OMS sul CBD avrebbe offerto semplicemente un chiarimento sul fatto che i prodotti a base di cannabidiolo contenenti non più dello 0,2% di THC non sono una sostanza controllata dai trattati internazionali, gli Stati Uniti e la stragrande maggioranza degli altri paesi hanno votato contro la misura.