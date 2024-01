Vlahovic punta il record: solo Dybala ha raggiunto questo traguardo negli ultimi 50 anni

Vlahovic punta un nuovo record: il serbo vuole raggiungere quel traguardo. Solo Dybala negli ultimi 50 anni ci è riuscito

Dusan Vlahovic non vuole fermarsi e punta a portare sempre più in alto una Juve che va avanti grazie ai suoi gol. Il serbo ha tra l’altro un record nel mirino, da raggiungere per eguagliare Dybala.

Negli ultimi 50 anni, infatti, solo la Joya è riuscita ad andare in doppia cifra per due stagioni consecutive prima di compiere 24 anni di età. Un traguardo che per Dusan è dietro l’angolo…

