Vlahovic non si ferma più: solo Lautaro come lui in quella statistica negli ultimi quattro anni

Dusan Vlahovic non si ferma più: solo Lautaro riesce a stare dietro al bomber della Juve in quella statistica. Il dato

Dusan Vlahovic non vuole smettere di segnare. Con una nuova doppietta il centravanti serbo ha deciso anche la trasferta di Lecce, lanciando la Juve al primo posto in classifica in attesa che l’Inter rientri dalla Supercoppa in Arabia.

Il numero 9 è andato ancora una volta in doppia cifra, cosa che nelle ultime quattro annate di Serie A è riuscita solamente a Lautaro Martinez, non a caso capocannoniere attualmente.

