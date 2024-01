Vlahovic, i segreti della rinascita: ecco come Dusan si è ripreso la Vecchia Signora Juventina. E il futuro…

Vlahovic, i segreti della rinascita del bomber serbo: così il giocatore si è ripreso la Juve dopo l’estate passata tra voci di mercato

Dusan Vlahovic è tornato e non ha alcuna voglia di riandarsene. Come scrive Tuttosport, il centravanti serbo è ora più libero sia fisicamente che mentalmente e per questo può esprimere al meglio tutte le proprie qualità.

Merito di un gruppo Juve in cui la concorrenza in avanti è stimolante e positiva, ma anche di un Allegri che ha tolto responsabilità al proprio numero 9, liberandolo mentalmente dopo il recupero fisico dai postumi della pubalgia. E poi c’è chi, tra i più gossippari, assicura che anche la relazione con la modella Vanja Bogdanovic abbia avuto i suoi meriti.

