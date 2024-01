Vlahovic gode dopo la doppietta al Lecce: ha raggiunto un nuovo record personale. Non ci era mai riuscito prima in Serie A

Vlahovic con la doppietta segnata al Lecce ha trovato il gol in 3 trasferte di fila per la prima volta nella sua carriera in Serie A.

L’attaccante della Juve non ci era mai più riuscito prima sia in bianconero che con la maglia della Fiorentina. Vlahovic prima del Lecce aveva colpito la Salernitana e il Frosinone, segnando in entrambi i casi due gol decisivi per la vittoria.

