L’attaccante della Juve, Dusan Vlahovic, ha parlato dell’obiettivo scudetto dei bianconeri e di Lautaro dell’Inter

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Juve, Dusan Vlahovic si è espresso così su Lautaro Martinez, bomber e capitano dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni anche sugli obiettivi stagionali.

PAREGGIO CON L’INTER – «Sappiamo di essere forti, non è stata una partita facile contro la favorita per lo scudetto e il pari ci dà ancora più convinzione: significa che siamo lì».

SCUDETTO – «I calciatori devono sempre sognare, tutti abbiamo i nostri obiettivi, personali e di squadra. La priorità è tornare tra le prime 4 e giocare di nuovo in Champions League, poi vedremo come siamo messi in classifica e che cosa possiamo fare. Tutti nello spogliatoio abbiamo l’ambizione di vincere perché la maglia della Juventus ci chiede questo».

OBIETTIVI PERSONALI – «Aiutare di più la squadra. Gol e prestazioni servono a raggiungere traguardi collettivi».

DIFFERENZA DI 8 GOL CON LAUTARO – «Ho saltato alcune partite e sono rientrato piano piano. Però non vorrei fare paragoni perché viviamo in contesti diversi. È un campione del mondo e posso solo complimentarmi. Lui, Osimhen e Giroud sono grandissimi attaccanti, io però credo in me stesso e non ho nulla da invidiare a nessuno».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.

L’articolo Vlahovic elogia Lautaro: «Un campione del mondo, posso solo complimentarmi. L’obiettivo è lo scudetto» proviene da Inter News 24.