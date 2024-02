Vlahovic deve sfatare il tabù San Siro: ha un motivo in più far gol all’Fc Internazionale

Vlahovic deve sfatare il tabù San Siro: ha un motivo in più far gol all’Inter dopo le 7 reti nelle ultime 6 di campionato

Vlahovic in 9 partite giocate a San Siro con le maglie di Fiorentina e Juve non è mai riuscito a segnare, con un bilancio personale in equilibrio fra vittorie e sconfitte (4 e 4 più un pareggio).

Un vero e proprio tabù per il bomber serbo che arriva da 7 gol nelle ultime 6 partite di campionato. Vlahovic ha quindi un motivo in più per colpire l’Inter domenica sera nel big match di San Siro.

