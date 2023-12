Vlahovic, allenamenti supplementari alla Continassa per fare più gol: si autoimpone quell’esercizio dopo l’errore col Monza

Come riporta La Gazzetta dello Sport in questa stagione Dusan Vlahovic sta viaggiando alla media di un gol ogni 150 minuti (nel 2022-23 ne faceva uno ogni 193’). Sul suo ruolino di marcia pesano i due penalty falliti contro Empoli e Monza, ma sbagliare per Vlahovic è sinonimo di imparare ed è convinto che la prossima volta che gliene capiterà uno non si farà più ipnotizzare dal portiere.

Succederà presto, perché Dusan non ha paura di tirare un calcio di rigore. «Tornerò a calciarli e lo farò bene, ne sono sicuro», ha dichiarato nel post gara di Frosinone, raccontando di aver lasciato l’ultimo a Federico Chiesa per altruismo e non per mancanza di tranquillità. DV9 è un perfezionista e dopo Monza ha deciso di autoimporsi delle sedute supplementari dal dischetto per aumentare la sua percentuale realizzativa. Gli piace sentirsi indispensabile per la Juventus, a Frosinone è tornato a esserlo e vuole continuare a farlo.

